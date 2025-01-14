У Британії люди бояться самі заміняти лампочки вдома: з чим пов'язаний цей страх
У Британії покоління зумерів готові платити до 1 300 фунтів стерлінгів (приблизно 87 550 гривень) за виконання простих хатніх справ, таких як заміна лампочки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
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Британці бояться замінювати лампочки
Про це свідчить опитування, проведене на замовлення компанії Halfords. Згідно з результатами опитування, у Британії 21% зумерів віком від 18 до 27 років і 22% міленіалів віком від 28 до 43 років надають перевагу виклику професіонала для заміни лампочки в будинку.
Довідка. До покоління зумерів відносять людей віком від 11 до 27 років. Проте в дослідженні брали участь лише повнолітні.
На питання, чому вони не можуть самостійно поміняти лампочку на стелі, чверть зумерів відповіли, що вона може бути "надто гарячою".
У Британії люди бояться самі заміняти лампочки вдома / Фото Unsplash
Також у дослідженні мовиться, що:
- загалом на рік британські молоді люди від 18 до 27 років витрачають 1 300 фунтів стерлінгів на виклики професіоналів для виконання різних хатніх завдань;
- покоління X віком від 44 до 59 років витрачає на виклики спеціалістів 386 фунтів стерлінгів (19 879 гривень) на рік;
- бебі-бумери віком від 60 до 78 років – 253 фунти стерлінгів (13 029 гривень).