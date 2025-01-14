Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Дивіться також У Рівному чоловік окропив святою водою двері сусідки: як його покарали

Британці бояться замінювати лампочки

Про це свідчить опитування, проведене на замовлення компанії Halfords. Згідно з результатами опитування, у Британії 21% зумерів віком від 18 до 27 років і 22% міленіалів віком від 28 до 43 років надають перевагу виклику професіонала для заміни лампочки в будинку.

Довідка. До покоління зумерів відносять людей віком від 11 до 27 років. Проте в дослідженні брали участь лише повнолітні.

На питання, чому вони не можуть самостійно поміняти лампочку на стелі, чверть зумерів відповіли, що вона може бути "надто гарячою".



У Британії люди бояться самі заміняти лампочки вдома / Фото Unsplash

Також у дослідженні мовиться, що: