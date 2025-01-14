Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Британцы боятся заменять лампочки

Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу компании Halfords. Согласно результатам опроса, в Британии 21% зумеров в возрасте от 18 до 27 лет и 22% миллениалов в возрасте от 28 до 43 лет предпочитают вызов профессионала для замены лампочки в доме.

Справка. К поколению зуммеров относят людей в возрасте от 11 до 27 лет. Однако в исследовании принимали участие только совершеннолетние.

На вопрос, почему они не могут самостоятельно поменять лампочку на потолке, четверть зумеров ответили, что она может быть "слишком горячей".

В Британии люди боятся сами заменять лампочки дома
В Британии люди боятся сами заменять лампочки дома / Фото Unsplash

Также в исследовании говорится, что:

  • в целом в год британские молодые люди от 18 до 27 лет тратят 1 300 фунтов стерлингов на вызовы профессионалов для выполнения различных домашних задач;
  • поколение X в возрасте от 44 до 59 лет тратит на вызовы специалистов 386 фунтов стерлингов (19 879 гривен) в год;
  • бэби-бумеры в возрасте от 60 до 78 лет – 253 фунта стерлингов (13 029 гривен).