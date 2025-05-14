Чудо-звірі Примаченко мандрують Україною: ШІ оживив персонажів відомої художниці

Барвисті, нереальні, трохи кумедні та до щему рідні – легендарні чудо-звірі з картин Марії Примаченко вирушили в подорож українськими містами. Сталося це за допомогою ШІ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці @mariia.holovan.

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На одному з кадрів ми бачимо триголову квіткову гідру з характерними елементами стилю Примаченко – яскравими кольорами, декоративністю й трохи казковою загрозливістю. На задньому плані – Львівська опера. А от лев з квіточками на тілі мандрував вулицями Одеси. Казкова тварина також позувала на фоні опери.

Чудо-звірі Примаченко мандрують Україною: дивіться відео

Варто знати! Марія Примаченко – одна з найвидатніших представниць українського наївного мистецтва. Народилася в 1909 році в селі Болотня на Київщині, і все своє життя провела в рідному селі, створюючи фантастичні світи з кольору, форми й народної уяви. Її роботи стали справжнім культурним кодом України – щирим, яскравим і впізнаваним у всьому світі.

"Чудо-звірі" – це фантастичні істоти, які з'являються на картинах художниці. Вони мають яскраві кольори (червоний, синій, жовтий, зелений) і часто поєднують у собі риси різних тварин.

Раніше ми також мали змогу побачити, як би виглядали принцеси Діснею, якби жили у 50-х. Завдяки фантазії ШІ відомі персонажі постали перед нами у розкішних сукнях та зачісках.