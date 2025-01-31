Чоловік знайшов на дні океану камеру: що було на записі

Канадійський дайвер Кен Кілі пірнав біля узбережжя Огден-Пойнт і випадково виявив загублену портативну камеру GoPro. Вона була на глибині приблизно 9 метрів під поверхнею води.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Global News.

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Що було на записі

Дайвер з'ясував, що всередині пристрою була робоча карта пам'яті зі збереженим записом, зробленим 8 місяців тому. Попри те, що всередину камери потрапила вода, але SD-карта була неушкодженою.

Коли вона опинилась на дні, то лежала об'єктивом догори. Трохи згодом можна побачити, як до неї наближається краб,

– розповів Кілі в інтерв'ю журналістам.

Після цього чоловік опублікував кілька кліпів та скриншотів з GoPro у своїх соціальних мережах. Він сподівався, що пост у соцмережах допоможе йому знайти власника.

Його пост став вірусним й врешті-решт розійшовся настільки, що потрапив на очі матері власника камери. Жінка стверджує, що переглянула запис й впізнала голос свого сина. Зрештою, камера повернулася законному власнику.

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