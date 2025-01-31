Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Global News.

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Что было на записи

Дайвер выяснил, что внутри устройства была рабочая карта памяти с сохраненной записью, сделанной 8 месяцев назад. Несмотря на то, что внутрь камеры попала вода, но SD-карта была неповрежденной.

Когда она оказалась на дне, то лежала объективом вверх. Чуть позже можно увидеть, как к ней приближается краб,

– рассказал Кили в интервью журналистам.

После этого мужчина опубликовал несколько клипов и скриншотов с GoPro в своих социальных сетях. Он надеялся, что пост в соцсетях поможет ему найти владельца.

Его пост стал вирусным и в конце концов разошелся настолько, что попал на глаза матери владельца камеры. Женщина утверждает, что просмотрела запись и узнала голос своего сына. В конце концов, камера вернулась законному владельцу.

Мужчина нашел на дне океана камеру: смотрите видео