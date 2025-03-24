Історія та архітектура із запахом кави: пішохідні маршрути Львовом, якими варто прогулятися

Погода нарешті тішить нас весняним теплом на сонечком, тож хочеться швидше скинути важкі зимові куртки, взяти у руку каву та вирушити гуляти. І саме Львів – це те місто, яке найкраще пізнавати пішки.

Найкращі пішохідні маршрути Львовом підготував для вас 24 Канал.

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Вузькі вулички Львова, старовинна архітектура, затишні кав'ярні та неповторна атмосфера створюють ідеальні умови для весняних прогулянок. Не залежно від того, чи залишаєтеся ви у Львові на декілька днів, чи приїхали лише на вихідні – місто знає, чим вас здивувати.

Маршрут 1. Історичне серце міста: від площі Ринок до Високого Замку

Довжина маршруту: приблизно 3 кілометри

Що побачите: площа Ринок, Ратуша, Каплиця Боїмів, Високий Замок

Це просто ідеальний маршрут для тих, хто вперше приїхав до Львова. Прогулянку варто розпочати з площі Ринок – центрального майдану міста, який стоїть в оточенні старовинних будинків. У центрі ви знайдете оглядовий майданчик на даху ТЦ "Вернісаж". Звідти ви можете насолодитися панорамою Львова з висоти пташиного польоту.

Далі вирушайте до Латинського кафедрального собору, а потім пройдіться повз Каплицю Боїмів – унікальну пам'ятку ренесансної архітектури. Завершіть прогулянку підйомом на Високий Замок, де відкриється приголомшливий краєвид на все місто.



Початок маршруту – площа Ринок / Фото Unsplash

Маршрут 2. Львів австрійської доби: проспект Свободи та парк Франка

Довжина маршруту: приблизно 2 кілометри

Що побачите: Оперний театр, пам'ятник Шевченкові, парк Франка

Однією з найпопулярніших та найгарніших пішохідних зон Львова є проспект Свободи. Саме там можна помилуватися Львівським оперним театром та зробити фото на фоні оперного. Якщо ви станете спиною до театру і підете прямо, то по лівій стороні буде статуя Тараса Шевченка.

Пройшовши проспектом, вирушайте до парку імені Івана Франка – найстарішого парку в Україні. Затишні алеї, старовинні дерева та лавки створюють атмосферу спокою і гармонії. Це ідеальне місце для неспішної прогулянки.



Парк Франка у Львові / Фото Unsplash

Якщо вам цікаво, де погуляти у Львові подалі від міської метушні, то радимо також звернути увагу на Стрийський парк.

Маршрут 3. Таємничий Львів: єврейський квартал і Арсенал

Довжина маршруту: приблизно 2,5 кілометра

Що побачите: площа Старий Ринок, єврейський квартал, Львівський Арсенал

Цей маршрут відкриє вам менш відомі, але не менш захопливі куточки Львова. Почніть прогулянку з площі Старий Ринок – місця, де колись було розташоване перше поселення. Далі пройдіться вулицями, які колись належали єврейському кварталу. Зверніть увагу на залишки синагоги "Золота Роза".

Завершіть маршрут біля Львівського Арсеналу – музею зброї, що вражає своїми експонатами.

Сакральна архітектура Львова: храми та собори

Довжина маршруту: приблизно 3 кілометри

Що побачите: Латинський кафедральний собор, Вірменська церква, Домініканський собор, церква Святого Юра

Для шанувальників архітектури цей маршрут стане справжньою знахідкою. Прогуляйтеся від Латинського собору до Вірменської церкви – одного з найдавніших храмів Львова. Далі вирушайте до Домініканського собору та завершіть маршрут біля церкви Святого Юра.



Домініканський собор Львова / Фото Unsplash