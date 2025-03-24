Лучшие пешеходные маршруты по Львову подготовил для вас 24 Канал.

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Узкие улочки Львова, старинная архитектура, уютные кафе и неповторимая атмосфера создают идеальные условия для весенних прогулок. Независимо от того, остаетесь ли вы во Львове на несколько дней, или приехали только на выходные – город знает, чем вас удивить.

Маршрут 1. историческое сердце города: от площади Рынок до Высокого Замка

Длина маршрута: примерно 3 километра

Что увидите: площадь Рынок, Ратуша, Часовня Боимов, Высокий Замок

Это просто идеальный маршрут для тех, кто впервые приехал во Львов. Прогулку стоит начать с площади Рынок – центральной площади города, который стоит в окружении старинных домов. В центре вы найдете смотровую площадку на крыше ТЦ "Вернисаж". Оттуда вы можете насладиться панорамой Львова с высоты птичьего полета.

Далее отправляйтесь к Латинскому кафедральному собору, а затем пройдитесь мимо Часовни Боимов – уникальный памятник ренессансной архитектуры. Завершите прогулку подъемом на Высокий Замок, где откроется потрясающий вид на весь город.



Начало маршрута – площадь Рынок / Фото Unsplash

Маршрут 2. Львов австрийской эпохи: проспект Свободы и парк Франко

Длина маршрутапримерно 2 километра

Что увидите: Оперный театр, памятник Шевченко, парк Франко парк Франко

Одной из самых популярных и красивых пешеходных зон Львова является проспект Свободы. Именно там можно полюбоваться Львовским оперным театром и сделать фото на фоне оперного. Если вы станете спиной к театру и пойдете прямо, то по левой стороне будет статуя Тараса Шевченко.

Пройдя по проспекту, отправляйтесь в парк имени Ивана Франко – старейшего парка в Украине. Уютные аллеи, старинные деревья и скамейки создают атмосферу спокойствия и гармонии. Это идеальное место для неспешной прогулки.



Парк Франко во Львове / Фото Unsplash

Если вам интересно, где погулять во Львове подальше от городской суеты, то советуем также обратить внимание на Стрыйский парк.

Маршрут 3. Таинственный Львов: еврейский квартал и Арсенал

Длина маршрута: примерно 2,5 километра

Что увидите: площадь Старый Рынок, еврейский квартал, Львовский Арсенал

Этот маршрут откроет вам менее известные, но не менее увлекательные уголки Львова. Начните прогулку с площади Старый Рынок – места, где когда-то было расположено первое поселение. Далее пройдитесь по улицам, которые когда-то принадлежали еврейскому кварталу. Обратите внимание на остатки синагоги "Золотая Роза".

Завершите маршрут возле Львовского Арсенала – музея оружия, поражающего своими экспонатами.

Сакральная архитектура Львова: храмы и соборы

Длина маршрута: примерно 3 километра

Что увидите: Латинский кафедральный собор, Армянская церковь, Доминиканский собор, церковь Святого Юра

Для поклонников архитектуры этот маршрут станет настоящей находкой. Прогуляйтесь от Латинского собора до Армянской церкви – одного из древнейших храмов Львова. Далее отправляйтесь к Доминиканскому собору и завершите маршрут возле церкви Святого Юра.



Доминиканский собор Львова / Фото Unsplash