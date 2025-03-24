Найкращі пішохідні маршрути Львовом підготував для вас 24 Канал.
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Вузькі вулички Львова, старовинна архітектура, затишні кав'ярні та неповторна атмосфера створюють ідеальні умови для весняних прогулянок. Не залежно від того, чи залишаєтеся ви у Львові на декілька днів, чи приїхали лише на вихідні – місто знає, чим вас здивувати.
Маршрут 1. Історичне серце міста: від площі Ринок до Високого Замку
Довжина маршруту: приблизно 3 кілометри
Що побачите: площа Ринок, Ратуша, Каплиця Боїмів, Високий Замок
Це просто ідеальний маршрут для тих, хто вперше приїхав до Львова. Прогулянку варто розпочати з площі Ринок – центрального майдану міста, який стоїть в оточенні старовинних будинків. У центрі ви знайдете оглядовий майданчик на даху ТЦ "Вернісаж". Звідти ви можете насолодитися панорамою Львова з висоти пташиного польоту.
Далі вирушайте до Латинського кафедрального собору, а потім пройдіться повз Каплицю Боїмів – унікальну пам'ятку ренесансної архітектури. Завершіть прогулянку підйомом на Високий Замок, де відкриється приголомшливий краєвид на все місто.
Початок маршруту – площа Ринок / Фото Unsplash
Маршрут 2. Львів австрійської доби: проспект Свободи та парк Франка
Довжина маршруту: приблизно 2 кілометри
Що побачите: Оперний театр, пам'ятник Шевченкові, парк Франка
Однією з найпопулярніших та найгарніших пішохідних зон Львова є проспект Свободи. Саме там можна помилуватися Львівським оперним театром та зробити фото на фоні оперного. Якщо ви станете спиною до театру і підете прямо, то по лівій стороні буде статуя Тараса Шевченка.
Пройшовши проспектом, вирушайте до парку імені Івана Франка – найстарішого парку в Україні. Затишні алеї, старовинні дерева та лавки створюють атмосферу спокою і гармонії. Це ідеальне місце для неспішної прогулянки.
Парк Франка у Львові / Фото Unsplash
Якщо вам цікаво, де погуляти у Львові подалі від міської метушні, то радимо також звернути увагу на Стрийський парк.
Маршрут 3. Таємничий Львів: єврейський квартал і Арсенал
Довжина маршруту: приблизно 2,5 кілометра
Що побачите: площа Старий Ринок, єврейський квартал, Львівський Арсенал
Цей маршрут відкриє вам менш відомі, але не менш захопливі куточки Львова. Почніть прогулянку з площі Старий Ринок – місця, де колись було розташоване перше поселення. Далі пройдіться вулицями, які колись належали єврейському кварталу. Зверніть увагу на залишки синагоги "Золота Роза".
Завершіть маршрут біля Львівського Арсеналу – музею зброї, що вражає своїми експонатами.
Сакральна архітектура Львова: храми та собори
Довжина маршруту: приблизно 3 кілометри
Що побачите: Латинський кафедральний собор, Вірменська церква, Домініканський собор, церква Святого Юра
Для шанувальників архітектури цей маршрут стане справжньою знахідкою. Прогуляйтеся від Латинського собору до Вірменської церкви – одного з найдавніших храмів Львова. Далі вирушайте до Домініканського собору та завершіть маршрут біля церкви Святого Юра.