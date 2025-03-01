Студентки стали єдиними пасажирками літака: як вони розважалися

Американським студенткам посміхнулася удача, адже вони виявилися єдиними пасажирами на борту літака. Попри те, що вони купили звичайні квитки в економкласі Southwest Airlines, вони отримали VIP-обслуговування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @natalie.wolfley.

Дивіться також У тіктоці завірусився тренд з "немовлятами": кумедні відео розривають мережу

Дівчата, Наталі Вулфлі та Саванна Сарджент, стверджують, що летіли пасажирським рейсом з Юти в Аризону. Сюрприз чекав на мандрівниць уже під час реєстрації в аеропорту Солт-Лейк-Сіті, коли співробітник авіакомпанії повідомив їм про незапланований чартерний рейс.

Ми були страшенно збентежені й спочатку подумали, що він просто жартує, адже таке майже ніколи не трапляється,

– розповіла Сарджент.

Цікаво! Авіакомпанія може скасувати рейс через недостатню завантаженість рейсу, якщо це передбачено умовами перевезення. Зазвичай у договорі перевезення вказані ситуації, за яких рейс може бути скасований з економічних міркувань, коли продаж квитків не забезпечує достатнього доходу для безпечного та ефективного виконання рейсу.

Що відбувалося на борту

Спершу дівчата не повірили, але менеджер розвернув екран комп'ютера і показав, що на 175-місному літаку було придбано лише 2 квитки. Бортпровідники ставилися до пасажирок як до VIP-гостей, зокрема зверталися на ім'я, а пілоти навіть запросили їх відвідати свою кабіну.

"Найкрутішою частиною цього польоту був саме особистий зв'язок, який ми змогли встановити з екіпажем, командою та пілотом", – зазначила Вулфлі.

Як розважалися дівчата: дивіться відео

Відомо, що для подруг, які виросли в Аризоні, але навчаються в різних закладах Юти, це був перший спільний політ. Вони відсвяткували подію тортом із пекарні Gourmandise в Солт-Лейк-Сіті, яку Сарджент традиційно відвідує перед кожним вильотом.