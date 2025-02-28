Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @melina_frb.
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У чому полягає суть тренду
Суть тренду полягає у створенні кумедних відео під трек "My Name Is Mama", де люди жартома виставляють своїх дорослих друзів, братів та сестер у ролі своїх дітей.
Спершу відео виглядає цілком звичайним. Людина танцює під трек з "дитиною" на руках. Але в один момент "дитина" розвертає голову на камеру і ми бачимо дорослу людину. Це додає не аби якої комічності ситуації.
Новий тренд завірусився у мережі: дивіться відео
У чому полягає новий тренд: дивіться відео
Що знімають люди: дивіться відео
Як повторити вірусний тренд
Повторити тренд доволі легко. Деталі показала користувачка із ніком jacopoaquila_. Спершу потрібно взяти велику ковдру та обмотати її довкола голови "дитини", іншу частину зібрати так, щоб здавалося, що це тіло. Людина, яка грає "дитину" просто ховається за "мамою", а в потрібний момент розвертає голову до камери.
Як повторити цей тренд: дивіться відео
Реакція соцмереж
Тренд швидко став вірусним у мережі. Люди зізнаються, що спершу трохи лякаються, але потім не можуть стримати сміх:
- "Я вагітна і мало не народила від страху".
- "Я плачу від сміху".
- "Ось, що означає вираз "плакати від сміху".