Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @melina_frb.

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У чому полягає суть тренду

Суть тренду полягає у створенні кумедних відео під трек "My Name Is Mama", де люди жартома виставляють своїх дорослих друзів, братів та сестер у ролі своїх дітей.

Спершу відео виглядає цілком звичайним. Людина танцює під трек з "дитиною" на руках. Але в один момент "дитина" розвертає голову на камеру і ми бачимо дорослу людину. Це додає не аби якої комічності ситуації.

Новий тренд завірусився у мережі: дивіться відео

У чому полягає новий тренд: дивіться відео

Що знімають люди: дивіться відео

Як повторити вірусний тренд

Повторити тренд доволі легко. Деталі показала користувачка із ніком jacopoaquila_. Спершу потрібно взяти велику ковдру та обмотати її довкола голови "дитини", іншу частину зібрати так, щоб здавалося, що це тіло. Людина, яка грає "дитину" просто ховається за "мамою", а в потрібний момент розвертає голову до камери.

Як повторити цей тренд: дивіться відео

Реакція соцмереж

Тренд швидко став вірусним у мережі. Люди зізнаються, що спершу трохи лякаються, але потім не можуть стримати сміх: