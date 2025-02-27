Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @xyda_ja_sterva.

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У чому полягає тренд

Учасники цього челенджу записують відео, де спілкуються зі своїми батьками, використовуючи їхні ж типові вирази та фрази зі свого дитинства. Блогерка з ніком @xyda_ja_sterva поспілкувалася зі своєю мамою. Спершу жінка була серйозна та навіть трохи налякана, але потім вони вдвох не могли стримати сміху.

В тебе було важке дитинство. Вибач мені, будь ласка, я більше так не буду,

– підсумувала мама блогерки.

Зауважимо, що дівчина використала у тренді фрази, які були присутні у дитинстві багатьох людей покоління міленіалів. Зокрема вона дорікала своїй мамі, що та спокійно сидить і відпочиває, а не прибирає та перескладає речі.

У чому полягає новий тренд: дивіться відео

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж були в захваті від цього тренду, адже нарешті "справедливість була відновлена". Ось, які коментарі вони залишали: