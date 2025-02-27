Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @xyda_ja_sterva.

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В чем состоит тренд

Участники этого челленджа записывают видео, где общаются со своими родителями, используя их типичные выражения и фразы из своего детства. Блогер с ником @xyda_ja_sterva пообщалась со своей мамой. Сначала женщина была серьезная и даже немного испугана, но потом они вдвоем не могли сдержать смеха.

У тебя было тяжелое детство. Извини меня, пожалуйста, я больше так не буду,

– подытожила мама блогерши.

Заметим, что девушка использовала в тренде фразы, присутствовавших в детстве многих людей поколения миллениалов. В частности, она упрекала свою маму, что та спокойно сидит и отдыхает, а не убирает и перескладывает вещи.

В чем заключается новый тренд: смотрите видео

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей были в восторге от этого тренда, ведь наконец-то "справедливость была восстановлена". Вот, какие комментарии они оставляли: