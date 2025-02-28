Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @melina_frb.
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В чем заключается суть тренда
Суть тренда заключается в создании забавных видео под трек "My Name Is Mama", где люди в шутку выставляют своих взрослых друзей, братьев и сестер в роли своих детей.
Сначала видео выглядит вполне обычным. Человек танцует под трек с "ребенком" на руках. Но в один момент "ребенок" разворачивает голову на камеру и мы видим взрослого человека. Это добавляет не абы какой комичности ситуации.
Новый тренд завирусился в сети: смотрите видео
В чем заключается новый тренд: смотрите видео
Что снимают люди: смотрите видео
Как повторить вирусный тренд
Повторить тренд довольно легко. Детали показала пользовательница с ником jacopoaquila_. Сначала нужно взять большое одеяло и обмотать его вокруг головы "ребенка", другую часть собрать так, чтобы казалось, что это тело. Человек, который играет "ребенка" просто прячется за "мамой", а в нужный момент разворачивает голову к камере.
Как повторить этот тренд: смотрите видео
Реакция соцсетей
Тренд быстро стал вирусным в сети. Люди признаются, что сначала немного пугаются, но потом не могут сдержать смех:
- "Я беременна и чуть не родила от страха".
- "Я плачу от смеха".
- "Вот, что означает выражение "плакать от смеха".