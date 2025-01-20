"Це навіть соромно дивитися": дівчина погладила собаку, яка виявилася дещо іншим

Дівчина відпочивала у барі, коли вирішила погладити "собаку", яка "мирно лежала" на дивані. Однак у цей момент вона потрапила у незручну ситуацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @hickeysassistant.

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Що відбулося у барі

Під час відпочинку дівчина побачила у барі пухнастого собаку й вирішила погладити його, а потім зрозуміла, що насправді це було чиєсь біле пальто.

На оприлюднених кадрах видно, як дівчина впевнено наближається до "собаки", що лежить на дивані біля більярдного столу. Вона обережно простягає руку, щоб погладити тварину. Знадобилося кілька секунд, щоб героїня відео зрозуміла, що це зовсім не пес, а чиясь шуба.

Дівчина погладила собаку, яка виявилася дещо іншим: дивіться відео

Коли жінка усвідомила свою помилку, то швидко підняла голову і побігла назад до камери. Після цього за кадром чути сміх. Інші люди, присутні у барі, спостерігали за тим, що відбувалося.

Реакція соцмереж

Це відео зібрало понад 3 мільйони переглядів та викликало хвилю обговорення та жартів. Користувачі тіктоку засипали авторку своїми реакціями. Ось, що вони писали:

"Мені було б так соромно, коли б я дізнався";

"Після цього треба переїжджати в іншу країну";

"Стільки разів я думала, що абсолютно закомплексована. Але, мабуть, ні";

"Це навіть соромно дивитися".

Цікаво! Психологи називають це явище парейдолією, коли наш мозок приписує об’єктам навколишнього світу знайомі асоціації, наприклад, бачить обличчя або фігуру людини там, де її немає. Існує багато курйозних прикладів парейдолії: каміння у формі жіночого обличчя на Марсі, картопляні чипси з ликом Діви Марії або мітла, схожа на зачіску Дональда Трампа.