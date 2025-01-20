Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @hickeysassistant.

Смотрите также Хотела лететь зайцем: женщина преодолела полосу препятствий, чтобы незаметно попасть на самолет

Что произошло в баре

Во время отдыха девушка увидела в баре пушистую собаку и решила погладить ее, а потом поняла, что на самом деле это было чье-то белое пальто.

На обнародованных кадрах видно, как девушка уверенно приближается к "собаке", лежащей на диване возле бильярдного стола. Она осторожно протягивает руку, чтобы погладить животное. Понадобилось несколько секунд, чтобы героиня видео поняла, что это вовсе не пес, а чья-то шуба.

Девушка погладила собаку, которая оказалась несколько другим: смотрите видео

Когда женщина осознала свою ошибку, то быстро подняла голову и побежала обратно к камере. После этого за кадром слышен смех. Другие люди, присутствующие в баре, наблюдали за тем, что происходило.

Реакция соцсетей

Это видео собрало более 3 миллионов просмотров и вызвало волну обсуждения и шуток. Пользователи тиктока засыпали автора своими реакциями. Вот, что они писали:

"Мне было бы так стыдно, когда бы я узнал";

"После этого надо переезжать в другую страну";

"Столько раз я думала, что абсолютно закомплексована. Но, видимо, нет";

"Это даже стыдно смотреть".

Интересно! Психологи называют это явление парейдолией, когда наш мозг приписывает объектам окружающего мира знакомые ассоциации, например, видит лицо или фигуру человека там, где его нет. Существует много курьезных примеров парейдолии: камни в форме женского лица на Марсе, картофельные чипсы с ликом Девы Марии или метла, похожая на прическу Дональда Трампа.