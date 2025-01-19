О самых курьезных событиях президентства Дональда Трампа – читайте в материале 24 Канала.

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"Странные отношения" с Бараком Обамой

Во время избирательной кампании 2016 года Дональд Трамп активно критиковал предыдущего президента США Барака Обаму, ставя под сомнение его политику и даже гражданство. Но после выборов мир стал свидетелем неожиданного "броманса".

Политики встретились на похоронах Джимми Картера. Там они обменялись теплыми улыбками. Сам Трамп впоследствии сказал, что ему удалось найти общий язык с Обамой. Этот момент вызвал массу шуток, а интернет заполнили мемы, где их сравнивали с "лучшими друзьями".

Как прошли похороны Джимми Картера: смотрите видео

Фирменные волосы Трампа

Светлая шевелюра Трампа неоднократно становилась темой шуток. Однажды он даже позволил ведущему известного американского шоу "The tonight show" Джимми Фэллону взъерошить волосы прямо в эфире программы. Кроме того, в сети стало популярным видео, как президент США поднимается по трапу на самолет, а ветер взъерошивает его пышную шевелюру.



Волосы Трампа стали мемом / Фото из соцсетей

Объятия и поцелуи с Макроном

Лидер США уже давно известен тем, что имеет манеру долго и интенсивно пожимать руку своему собеседнику. Во время одного из визитов президента Франции Эммануэля Макрона в США Дональд Трамп очень тепло его встречал.

СМИ зафиксировали многочисленные объятия и поцелуи лидеров двух стран. Также американский президент буквально сдувал пылинки с французского коллеги и признался, что Макрон ему очень нравится.



Трамп пожимает руку Макрону / Фото АР

Оскорбления в сторону Ким Чен Ына

Еще в 2017 году президент США Дональд Трамп назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына "толстым коротышкой" в своем Twitter. Одновременно с этим он предложил свою помощь в качестве посредника в конфликтах.

Трамп и коронавирус

В начале пандемии Трамп был спокоен: он неоднократно уверял, что ситуация под контролем, а вирус исчезнет. Президент США оскандалился, когда уверял, что вакцину изобретут очень скоро. В частности, обещал, что она появится до президентских выборов в октябре 2020 года.