Дівчинка продала мамині коштовності вартістю тисячі доларів за безцінь

У Китаї дівчина-підліток вкрала і продала ювелірні прикраси своєї матері. Відомо, що коштовності були дорогоцінні і коштували мільйони доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SCMP.

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Що відомо про прикраси

У китайському Шанхаї стався курйозний інцидент. Жінка випадково дізналася, що її дочка-підліток за копійки розпродає її прикраси вартістю близько мільйона юанів. Серед викрадених коштовностей є нефритові браслети, намиста та інші вироби, вартість яких складає 140 тисяч доларів.

Цікава деталь! Дівчинка не знала справжню вартість коштовностей, тому продала їх майже за безцінь. Вони виручила 8 доларів.

Жінка негайно повідомила про це у відділок поліції. Розслідування показало, що дитина взяла прикраси з дому, щоб отримати трохи кишенькових грошей на дрібні витрати.



Дівчинка продала мамині коштовності вартістю тисячі доларів / Фото із соцмереж

На кадрах, які стали популярними в інтернеті, можна побачити, що серед викрадених коштовностей є нефритові браслети.

Подібні інциденти піднімають питання про необхідність навчання дітей фінансової грамотності та відповідального ставлення до майна. Важливо, щоб батьки пояснювали дітям реальну вартість речей і наслідки необдуманих вчинків.