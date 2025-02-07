Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NOS.

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Що відомо про курйозний інцидент

Жінка, яка жила в номері готелю на пляжі, в один момент вийшла прогулятися з собакою. Швидше за все, вона забула замкнути двері і тюлень проник у номер. Коли жінка повернулася, побачила в кімнаті тваринку.

Шокована жінка одразу пішла до ресторану й попросила про допомогу. Працівники закладу зателефонували до фонду захисту тварин, а той, своєю чергою, звернувся до команди порятунку морських тварин, яка спеціалізується на рятуванні тюленів.



Тюлень ліг відпочивати у готельному номері / Фото NOS

Яка доля чекала на тюленя

Рятувальники акуратно винесли тюленя з номера та випустити його у дику природу. За словами зоозахисників, сірі тюлені можуть спати в найнесподіваніших місцях – навіть посеред дороги.

Зверніть увагу! Сірий тюлень може бути агресивним, попри свій милий вигляд, тому його не слід чіпати.