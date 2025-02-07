Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Lviv Media.

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На чоловіка подали до суду сусіди. Справу розглядав Львівський Залізничний районний суд. Суддя ухвалили рішення про накладення штрафу на мешканця багатоквартирного будинку.

Як відомо, чоловік дивився гучно увімкнений телевізор та розмовляв після 23:00.



У Львові на чоловіка подали до суду за те, що він гучно дивився телевізор / Фото Unsplash

Що про це каже чоловік

Чоловік визнав свою провину, пояснивши, що має проблеми зі слухом. Також він пояснив, що у його квартирі триває ремонт, а відсутні двері та плінтуси посилюють звуки.

Суддя визнав призначив йому покарання у вигляді штрафу 255 гривень та 606 гривень судового збору.

Додамо, що в Україні діє закон, який забороняє шуміти з 22:00 до 08:00 у житлових районах, а у вихідні та святкові дні – з 21:00 до 09:00. У деяких містах місцева влада може встановлювати жорсткіші правила та вищі штрафи.