Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Lviv Media.

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На мужчину подали в суд соседи. Дело рассматривал Львовский Железнодорожный районный суд. Судья приняли решение о наложении штрафа на жителя многоквартирного дома.

Как известно, мужчина смотрел громко включенный телевизор и разговаривал после 23:00.



Во Львове на мужчину подали в суд за то, что он громко смотрел телевизор / Фото Unsplash

Что об этом говорит мужчина

Мужчина признал свою вину, объяснив, что имеет проблемы со слухом. Также он объяснил, что в его квартире продолжается ремонт, а отсутствуют двери и плинтусы усиливают звуки.

Судья назначил ему наказание в виде штрафа 255 гривен и 606 гривен судебного сбора.

Добавим, что в Украине действует закон, который запрещает шуметь с 22:00 до 08:00 в жилых районах, а в выходные и праздничные дни – с 21:00 до 09:00. В некоторых городах местные власти могут устанавливать более жесткие правила и высокие штрафы.