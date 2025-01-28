Схожа на статевий орган: у Дніпрі люди смажили шашлики на пам'ятці епохи енеоліту

В одному з лісів у Дніпрі знайшли унікальну стелу, вік якої може сягати доби енеоліту. Цікаво, що зовні пам'ятка схожа на фалічний символ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне. Дніпро".

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Що відомо про цікаву знахідку

Подію прокоментували працівники Дніпропетровського музею імені Яворницького. Як пояснив виконуючий обов'язки директора Олександр Старік, пам'ятка датована третім тисячоліттям до нашої ери – їй приблизно п'ять тисяч років. Пам'ятку розкопали, але через вагу не змогли завантажити і перевезти.

За формою воно взагалі нагадує, якби, людину, але є й форми фалічні, кожен бачить в міру своєї зіпсованості,

– сказав співробітник музею Ярослав Гураль.



Який вигляд має унікальна знахідка / Фото "Суспільне. Дніпро"

Відомо, що знайшов кам'яну стелу археолог та історик Дмитро Філімонов. Він помітив її випадково під час прогулянки лісом.

"Вона була під землею, тільки краєчок виглядав невеликий. Цього було достатньо щоб зрозуміти, що це давня річ. На ній місцеві жителі шашлики смажили", – розказав археолог.

Стели, віком у 5 тисяч років, є рідкістю для Дніпра, зазначив керівник музею Олександр Старік. Цю розкопали на території Ігренського півострова, де є поселення і могильники доби енеоліту. Такі споруди мали культове значення для предків.