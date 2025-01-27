Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.

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Португальські ЗМІ повідомили, що поліція допитала Арруду в аеропорту Лісабона та звинуватила в крадіжці багажу. У правоохоронців нібито є записи з камер спостереження, на яких нібито видно, як Арруда знімає свою валізу і другу, меншу, з багажної каруселі, а потім нібито кладе другу валізу у свою.

Тим часом ЗМІ пишуть, що Арруда міг продавати вміст вкрадених валіз через інтернет.



Депутата Мігеля Арруду звинувачують у крадіжці валіз / Фото AFP

Що про це каже сам депутат

Сам Мігель Арруда заявив, що його "публічно розпинають", а відеозаписи з камер спостереження могли бути згенеровані штучним інтелектом. Однак згодом політик оголосив про вихід з партії та подав клопотання про зняття недоторканності.

Прокуратура Португалії на запит AFP підтвердила, що "були вжиті заходи в межах розслідування".