Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Португальские СМИ сообщили, что полиция допросила Арруду в аэропорту Лиссабона и обвинила в краже багажа. У правоохранителей якобы есть записи с камер наблюдения, на которых якобы видно, как Арруда снимает свой чемодан и второй, меньший, с багажной карусели, а потом якобы кладет второй чемодан в свой.

Между тем СМИ пишут, что Арруда мог продавать содержимое украденных чемоданов через интернет.



Депутата Мигеля Арруду обвиняют в краже чемоданов / Фото AFP

Что об этом говорит сам депутат

Сам Мигель Арруда заявил, что его "публично распинают", а видеозаписи с камер наблюдения могли быть сгенерированы искусственным интеллектом. Однако впоследствии политик объявил о выходе из партии и подал ходатайство о снятии неприкосновенности.

Прокуратура Португалии на запрос AFP подтвердила, что "были приняты меры в рамках расследования".