Загублена сторінка історії: до Помпеїв повернули мозаїку, викрадену нацистом

Артефакт, викрадений під час Другої світової війни німецьким офіцером, повернули до Помпеїв. Це сталося завдяки зусиллям культового карабіньерата та спадкоємців власників у Німеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про мозаїку?

Зображення – це древньоримська еротична мозаїка із композицією пари: чоловік лежить у ліжку, а жінка стоїть поруч. Вона датована кінцем I століттям до нашої ери – I століттям нашої ери і, ймовірно, прикрашала підлогу спальні у віллі заможного мешканця Помпеїв.

Мозаїку свого часу викрав офіцер Вермахту під час служби в Італії. Подарував її цивільній особі, і роками вона залишалася в Німеччині, поки спадкоємці власника не звернулися до італійської поліції з охорони культурної спадщини, Carabinieri TPC, щоб передати реліквію назад.



До Помпеїв повернули мозаїку, яку вкрали під час Другої світової / Фото AP Photo

Через дипломатичні переговори, зокрема з Генеральним консульством Італії у Штутгарті, в серпні – вересні 2023 року проводилися репатріаційні процедури. Мозаїка прибуде до Археологічного парку Помпеїв, де її збережуть і виставлять у музеї Antiquarium після додаткових наукових досліджень.

Директор парку Габрієль Цухтрегіль назвав повернення артефакту символом "лікування рани": не лише матеріальна цінність, а історична, яка була втрачена внаслідок мародерства і безконтрольної торгівлі артефактами. Також Цухтрегіль згадав про легенду "прокляття Помпеїв".

Цікаво! Легенда про "прокляття Помпеїв" – це мудрість поколінь, згідно з якою викрадені сувеніри здатні приносити нещастя, і що вже неодноразово колишні злодії передавали знайдені речі назад, якщо їхня присутність приносила негативні наслідки.

Раніше археологи знайшли в китайській провінції Цзянсі сталеві голки. Вони 2000 років лежали у древній імператорській гробниці Лю Хе і могли використовуватися для акупунктури.