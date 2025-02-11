Під відомою картиною Пікассо виявили прихований малюнок

Дослідники зробили цікаве відкриття про найбільш досліджений період творчості Пабло Пікассо. Під портретом друга митця Матеу Фернандеса де Сото вдалося виявити малюнок жінки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ARTnews.

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Що відомо про неочікуване відкриття

Ця картина була намальована у 1901 році. Завдяки рентгенівському та інфрачервоному аналізі полотна вдалося виявити фігуру жінки, яка, ймовірно, була намальована лише кількома місяцями раніше.

Її волосся закручене в зачіску шиньйон, яку тоді носили парижанки. Схожі портрети Пікассо вже малював, зокрема, такі як "П’є абсент" і "Жінка зі схрещеними руками".

Подальше дослідження картини та детальний аналіз могли б розкрити більше про таємничу жінку, але не факт, що її особистість буде встановлена,

– мовиться у заяві Лондонського Інституту Курто, де досліджували картину.



Портрет Матеу Фернандеса де Сото / Фото ARTnews

Барнабі Райт, заступниця керівника закладу заявила, що експерти раніше підозрювали, що інша картина лежить під зображенням де Сото, враховуючи сліди та текстуру фарби.

"Тепер ми знаємо, що це фігура жінки. Ви навіть можете почати розпізнавати її форму, просто подивившись на картину неозброєним оком", – сказала вона.

Довідка. Матеу Фернандеса де Сото – іспанський скульптор, який подружився з Пікассо під час його Блакитного періоду. Він містить оду другові й художнику, чиє самогубство привело Пікассо в розпач. Портрет належить до ранньої творчості художника.