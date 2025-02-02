Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про рідкісну картину

Як розповіли експерти дослідницької фірми LMI Group International, ще у 2016 році колекціонер антикваріату купив портрет рибалки на гаражному розпродажі. Картина написана олією на полотні з підписом "Елімар" у правому нижньому кутку.

Твір заснований на картині данського художника Майкла Анчера, по суті, це один з багатьох перекладів Ван Гога творів інших художників. Експерти проаналізували переплетення полотна, пігмент фарби та інші характеристики, а потім заявили, що Ван Гог створив картину під час перебування в психіатричній лікарні на півдні Франції 1889 року.

Цікава деталь! На картині знайшли волосинку, приклеєну до полотна, і відправили її на аналіз. Встановлено, що волосся належало чоловіку, однак його не вдалося порівняти з ДНК нащадків Ван Гога через "деградований" стан.

Відкриття раніше невідомої картини Ван Гога не має бути несподіванкою. Загальновідомо, що Ван Гог втратив багато робіт, роздавав картини друзям і не особливо обережно ставився до будь-якої роботи, а їх було багато,

– зазначили експерти.

Картина є емоційно насиченим і глибоко особистим твором, створеним в останню і бурхливу главу життя Ван Гога. Голландський майстер створив близько 900 картин, додали мистецтвознавці.