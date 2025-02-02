Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о редкой картине

Как рассказали эксперты исследовательской фирмы LMI Group International, еще в 2016 году коллекционер антиквариата купил портрет рыбака на гаражной распродаже. Картина написана маслом на холсте с подписью "Элимар" в правом нижнем углу.

Произведение основано на картине датского художника Майкла Анчера, по сути, это один из многих переводов Ван Гога произведений других художников. Эксперты проанализировали переплетение полотна, пигмент краски и другие характеристики, а затем заявили, что Ван Гог создал картину во время пребывания в психиатрической больнице на юге Франции в 1889 году.

Интересная деталь! На картине нашли волосок, приклеенный к полотну, и отправили его на анализ. Установлено, что волосы принадлежали мужчине, однако их не удалось сравнить с ДНК потомков Ван Гога из-за "деградированного" состояния.

Открытие ранее неизвестной картины Ван Гога не должно быть неожиданностью. Общеизвестно, что Ван Гог потерял много работ, раздавал картины друзьям и не особо осторожно относился к любой работе, а их было много,

– отметили эксперты.

Картина является эмоционально насыщенным и глубоко личным произведением, созданным в последнюю и бурную главу жизни Ван Гога. Голландский мастер создал около 900 картин, добавили искусствоведы.