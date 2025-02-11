Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ARTnews.

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Что известно о неожиданном открытии

Эта картина была нарисована в 1901 году. Благодаря рентгеновскому и инфракрасному анализу полотна удалось обнаружить фигуру женщины, которая, вероятно, была нарисована лишь несколькими месяцами ранее.

Ее волосы закручены в прическу шиньон, которую тогда носили парижанки. Похожие портреты Пикассо уже рисовал, в частности, такие как "Пьет абсент" и "Женщина со скрещенными руками".

Дальнейшее исследование картины и детальный анализ могли бы раскрыть больше о таинственной женщине, но не факт, что ее личность будет установлена,

– говорится в заявлении Лондонского Института Курто, где исследовали картину.



Портрет Матеу Фернандеса де Сото / Фото ARTnews

Барнаби Райт, заместитель руководителя учреждения заявила, что эксперты ранее подозревали, что другая картина лежит под изображением де Сото, учитывая следы и текстуру краски.

"Теперь мы знаем, что это фигура женщины. Вы даже можете начать распознавать ее форму, просто посмотрев на картину невооруженным глазом", – сказала она.

Справка. Матеу Фернандеса де Сото – испанский скульптор, который подружился с Пикассо во время его Голубого периода. Он содержит оду другу и художнику, чье самоубийство привело Пикассо в отчаяние. Портрет относится к раннему творчеству художника.