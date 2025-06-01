Пролетів понад 1500 кілометрів: в Україні помітили рідкісного червонокнижного птаха

В одному з районів Чернігова помітили рідкісного птаха, який, як згодом з'ясувалося, прибув аж з Фінляндії. Мовиться про скопу – рідкісного хижого птаха.

Відомо, що хижак зміг втекти із зоологічного центру в Фінляндії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку "Улюблений Чернігів".

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На хижака випадково натрапили місцеві. Хижак сидів на місці та не міг злетіти. Але, коли птаха оглянули ретельніше, то з'ясувалося, що це – скопа, який занесений до Червоної книги України.

Цікаво! Скопа – це хижий птах середнього розміру, відомий своєю майстерністю в ловлі риби. Вона є єдиним представником родини скопових, хоча деякі класифікації відносять її до яструбиних. Птах може обертати зовнішній палець, щоб краще тримати слизьку рибу (як сова). Має водонепроникне пір'я та спеціальні ніздрі, що закриваються при зануренні.

Волонтерка Тіна Литвиненко, яка допомагає птахам, змогла врятувати скопу. З'ясувалося, що цей птах втік із зоологічного музею Фінляндії. З представниками музею вже встановлено зв'язок,

– пишуть в чернігівських пабліках.



В Україні помітили рідкісного червонокнижного птаха / Фото з фейсбук-сторінки "Улюблений Чернігів"



Птах прилетів з Фінляндії / Фото з фейсбук-сторінки "Улюблений Чернігів"

Що відомо про рідкісного птаха

За словами орнітологів, скопа вирізняється впізнаваним забарвленням: спина й верхні частини тіла мають темно-сіро-чорний колір, тоді як черевце – біле з характерною темною смугою поперек грудей. Голова птаха також світла, але доповнена широкою чорною лінією, що тягнеться через око. Скопа має довгі, вузькі крила, короткий хвіст, жовтуваті очі та невеликий чуб на потилиці, що робить її зовнішність ще більш виразною.

На глобальному рівні цей вид не перебуває під серйозною загрозою зникнення й класифікується як "найменшого ризику". Водночас в Україні скопа внесена до Червоної книги, адже чисельність птаха скорочується через низку факторів. Серед основних загроз – знищення гнізд, браконьєрство, вирубування лісів, забруднення водойм та відстріл на місцях годування.

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