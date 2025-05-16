"Зустрічається раз на мільйон": турист випадково зробив рідкісний знімок

Фотограф з Північної Ірландії зробив знімок, яких охрестили унікальним. Все через те, що фотограф зафіксував момент, коли інший чоловік "стрибав" на високій скелі на тлі міського пейзажу.

Рідкісний момент виявився зафіксованим випадково. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Lad Bible.

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Цей знімок буквально приголомшив інтернет, адже дійсно важко випадково упіймати момент, коли інша людина буквально зависла у повітрі.

Відомо, що знімок було зроблено з Кейвхілла, пагорба заввишки 368 метрів, що височіє над Белфастом. На перший погляд, це звичайний пейзажний кадр столиці, але під час збільшення зображення користувачі помітили людину, в ідеальному стрибку.

Зробив цю фотографію кілька днів тому. Просто помітив щось вдалині й збільшив масштаб. Як вам такий збіг за часом?,

– підписав знімок фотограф.

Фото одразу ж охрестили "найдальшою фотобомбою в історії", зазначивши, що подібне "трапляється лише один раз на мільйон".



Придивившись, автор знімка помітив на пагорбі фігуру людини / Фото X

Чому це дійсно унікальне фото? Випадково сфотографувати людину, яка стрибає у позі "зірочки" (розкинуті руки й ноги) – дуже малоймовірно. Все через те, що така поза триває менше секунди, переважно на піку стрибка. Щоб зловити саме цей кадр, фотоапарат має зреагувати точно в цей момент, а це майже неможливо випадково, особливо без режиму серійної зйомки.

Раніше українські полярники зафіксували рідкісне явище штилю біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиці. Біологиня Тетяна Баглай зробила фотографії, які показують неймовірну красу океану та айсбергів.