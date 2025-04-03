Поруч з "Мона Лізою": у Луврі з'явилися портрети Трампа на Мерца

Відвідувачі паризького Лувру мали змогу "насолодитися" не лише картинами світових митців, але й портретами Дональда Трампа та Фрідріха Мерца. Зображення президента США та майбутнього канцлера Німеччини до музею пронесли блогери.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Двоє блогерів з німецького міста Кельн пронесли до паризького Лувру фотографії майбутнього канцлера Фрідріха Мерца та президента США Дональда Трампа. Весь цей процес вони зафільмували та виклали на ютуб. У 8-хвилинному ролику вони показують усі свої кроки: від розробки плану до поїздки в Париж.

Як портрети опинилися у Луврі

Вони пронесли фотографії в рамках повз охорону під власним одягом. Після того двостороннім скотчем вони прикріпили фото Трампа і Мерца в наполеонівському вбранні до стіни неподалік "Мони Лізи" та картини італійського живописця Тіціана Вечелліо "Жінка перед дзеркалом" Потім вони змогли втекти, хоча охоронці й шукали порушників.

Портрети Трампа та Мерца з'явилися у Луврі: дивіться відео

Навіщо вони це зробили

Причину свого вчинку двоє блогерів не пояснили, однак кажуть, що це не була політична акція. В їхніх соціальних мережах є ролики з розіграшами. У коментарі журналістам речниця музею відмовилася коментувати цей інцидент.

Ця пара блогерів – не єдині, хто надурив Лувр. Раніше одесит Шепсель Гохман продав музею підроблену тіару скіфського царя Сайтаферна, яку створив ювелір Ізраїль Рухомовський. Ця тіара зберігалася у Луврі протягом 8 років.