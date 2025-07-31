В Аргентині суд зобов'язав компанію Google виплатити компенсацію у розмірі 12 500 доларів після того, як її камера випадково зафіксувала оголеного чоловіка у дворі його приватного будинку.

Знімок потрапив у сервіс Street View ще у 2017 році, але лише нещодавно справа дійшла до фінального рішення суду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Інцидент трапився у дворі аргентинця, який працює поліцейським. На знімку, окрім оголеного тіла, були чітко видні:

номер його будинку,

назва вулиці.

Зображення роками залишалося у відкритому доступі, зокрема його транслювали по телебаченню та поширювали у соцмережах.

Чоловік наполягав, що не знав про зйомку, адже перебував за двометровим парканом, на приватній території. За його словами, інцидент завдав серйозної шкоди його репутації, спричинивши насмішки колег і сусідів.



Google заплатить аргентинцю, якого випадково сфотографували оголеним для Street View / Фото Unsplash

Яке рішення ухвалив суд?

Попри те, що нижча інстанція спершу відхилила позов, апеляційний суд підтримав постраждалого. Судді наголосили, що Google вторглася в особисте життя людини, адже зйомка велася не на вулиці, а на приватній території. Вони також вказали, що компанія має технологію розмиття облич та номерів і повинна була вжити заходів для уникнення шкоди.

Телекомунікаційна компанія Cablevision SA та новинний сайт El Censor були звільнені від відповідальності – суд вирішив, що вони лише звернули увагу на помилку Google.

Цікаво! Відомо, що це не перший випадок, коли компанія виплачує компенсації через сервіс Street View. У 2019 році Google погодилась сплатити 13 мільйонів доларів за збір особистих даних користувачів, а у 2010-му виплатила компенсацію подружжю з Піттсбурга за порушення приватності.

Раніше картографічний сервіс Google Карти отримав оновлення, завдяки якому тепер можна робити фотографії для Street View, використовуючи телефон. Власники Android-пристроїв, сумісних з ПЗ ARCore, тепер можуть знімати фото і публікувати їх в Google Street View.