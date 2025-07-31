Снимок попал в сервис Street View еще в 2017 году, но только недавно дело дошло до финального решения суда. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Инцидент произошел во дворе аргентинца, который работает полицейским. На снимке, кроме обнаженного тела, были четко видны:

номер его дома,

название улицы.

Изображение годами оставалось в открытом доступе, в частности его транслировали по телевидению и распространяли в соцсетях.

Мужчина настаивал, что не знал о съемке, ведь находился за двухметровым забором, на частной территории. По его словам, инцидент нанес серьезный ущерб его репутации, вызвав насмешки коллег и соседей.



Google заплатит аргентинцу, которого случайно сфотографировали обнаженным для Street View / Фото Unsplash

Какое решение принял суд?

Несмотря на то, что низшая инстанция сначала отклонила иск, апелляционный суд поддержал пострадавшего. Судьи отметили, что Google вторглась в личную жизнь человека, ведь съемка велась не на улице, а на частной территории. Они также указали, что компания имеет технологию размытия лиц и номеров и должна была принять меры во избежание вреда.

Телекоммуникационная компания Cablevision SA и новостной сайт El Censor были освобождены от ответственности – суд решил, что они лишь обратили внимание на ошибку Google.

Интересно! Известно, что это не первый случай, когда компания выплачивает компенсации через сервис Street View. В 2019 году Google согласилась заплатить 13 миллионов долларов за сбор личных данных пользователей, а в 2010-м выплатила компенсацию супругам из Питтсбурга за нарушение приватности.

Ранее картографический сервис Google Карты получил обновление, благодаря которому теперь можно делать фотографии для Street View, используя телефон. Владельцы Android-устройств, совместимых с ПО ARCore, теперь могут снимать фото и публиковать их в Google Street View.