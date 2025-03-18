У Харкові чоловік ховався від поліції і застряг у трубі: його діставали 5 годин
- У Харкові 39-річний чоловік застряг у трубі покинутої насосної станції, ховаючись від поліції, і його рятували 5 годин.
- Чоловіка вдалося врятувати з переохолодженням та забоями.
В одному з районів Харкова стався доволі дивний інцидент. 39-річний чоловік застряг у трубі покинутої насосної станції і не зміг вибратись самостійно.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Харківської області.
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Що відомо про інцидент
15 березня рятувальники повідомили, що у Немишлянському районі Харкова чоловік застряг у трубі. Для його порятунку на місце події прибули 6 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС та спеціалізовані служби цивільного захисту Харківської міської ради:
- КП "Харківські теплові мережі",
- КП "Харківводоканал",
- КП "Шляхрембуд",
- штаб Департаменту надзвичайних ситуацій ХМР.
Загалом рятувальна операція тривала майже 5 годин. До порятунку чоловіка залучили 25 рятувальників і 6 одиниць техніки ДСНС, а також 18 працівників і 6 одиниць техніки комунальних служб.
Як виглядала рятувальна операція / Фото ДСНС Харківської області
В якому стані був потерпілий
На щастя, чоловіка вдалося дістати, але у нього були переохолодження та численні забої. Медики госпіталізували його для подальшого лікування та спостереження. Як згодом повідомили у пресслужбі місцевої поліції, чоловік побачив на вулиці поліцейських, почав від них утікати й заліз у трубу, де застряг.
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