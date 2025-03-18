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Розваги Fun У Харкові чоловік ховався від поліції і застряг у трубі: його діставали 5 годин
18 березня, 14:15
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У Харкові чоловік ховався від поліції і застряг у трубі: його діставали 5 годин

Альона Захарова
Основні тези
  • У Харкові 39-річний чоловік застряг у трубі покинутої насосної станції, ховаючись від поліції, і його рятували 5 годин.
  • Чоловіка вдалося врятувати з переохолодженням та забоями.

В одному з районів Харкова стався доволі дивний інцидент. 39-річний чоловік застряг у трубі покинутої насосної станції і не зміг вибратись самостійно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Харківської області.

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Що відомо про інцидент

15 березня рятувальники повідомили, що у Немишлянському районі Харкова чоловік застряг у трубі. Для його порятунку на місце події прибули 6 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС та спеціалізовані служби цивільного захисту Харківської міської ради:

  • КП "Харківські теплові мережі",
  • КП "Харківводоканал",
  • КП "Шляхрембуд",
  • штаб Департаменту надзвичайних ситуацій ХМР.

Загалом рятувальна операція тривала майже 5 годин. До порятунку чоловіка залучили 25 рятувальників і 6 одиниць техніки ДСНС, а також 18 працівників і 6 одиниць техніки комунальних служб.

Як виглядала рятувальна операція / Фото ДСНС Харківської області

 

В якому стані був потерпілий

На щастя, чоловіка вдалося дістати, але у нього були переохолодження та численні забої. Медики госпіталізували його для подальшого лікування та спостереження. Як згодом повідомили у пресслужбі місцевої поліції, чоловік побачив на вулиці поліцейських, почав від них утікати й заліз у трубу, де застряг.

Раніше в іншому місті України – на Чернігівщині – чоловік вкрав у священника 8 банок сала, але потім розкаявся. Підозрюваний, 37-річний чоловік, вже мав проблеми із законом і був під наглядом поліції.