Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Харківської області.

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Що відомо про інцидент

15 березня рятувальники повідомили, що у Немишлянському районі Харкова чоловік застряг у трубі. Для його порятунку на місце події прибули 6 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС та спеціалізовані служби цивільного захисту Харківської міської ради:

КП "Харківські теплові мережі",

КП "Харківводоканал",

КП "Шляхрембуд",

штаб Департаменту надзвичайних ситуацій ХМР.

Загалом рятувальна операція тривала майже 5 годин. До порятунку чоловіка залучили 25 рятувальників і 6 одиниць техніки ДСНС, а також 18 працівників і 6 одиниць техніки комунальних служб.

Як виглядала рятувальна операція / Фото ДСНС Харківської області

В якому стані був потерпілий

На щастя, чоловіка вдалося дістати, але у нього були переохолодження та численні забої. Медики госпіталізували його для подальшого лікування та спостереження. Як згодом повідомили у пресслужбі місцевої поліції, чоловік побачив на вулиці поліцейських, почав від них утікати й заліз у трубу, де застряг.

Раніше в іншому місті України – на Чернігівщині – чоловік вкрав у священника 8 банок сала, але потім розкаявся. Підозрюваний, 37-річний чоловік, вже мав проблеми із законом і був під наглядом поліції.