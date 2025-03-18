Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

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Что известно об инциденте

15 марта спасатели сообщили, что в Немышлянском районе Харькова мужчина застрял в трубе. Для его спасения на место происшествия прибыли 6 пожарно-спасательных подразделений ГСЧС и специализированные службы гражданской защиты Харьковского городского совета:

КП "Харьковские тепловые сети",

КП "Харьковводоканал",

КП "Дорремстрой",

штаб Департамента чрезвычайных ситуаций ХГС.

В общем спасательная операция длилась почти 5 часов. К спасению мужчины привлекли 25 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС, а также 18 работников и 6 единиц техники коммунальных служб.

Как выглядела спасательная операция / Фото ГСЧС Харьковской области

В каком состоянии был пострадавший

К счастью, мужчину удалось достать, но у него были переохлаждение и многочисленные ушибы. Медики госпитализировали его для дальнейшего лечения и наблюдения. Как впоследствии сообщили в пресс-службе местной полиции, мужчина увидел на улице полицейских, начал от них убегать и залез в трубу, где застрял.

Ранее в другом городе Украины – на Черниговщине – мужчина украл у священника 8 банок сала, но потом раскаялся. Подозреваемый, 37-летний мужчина, уже имел проблемы с законом и был под наблюдением полиции.