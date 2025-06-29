Обід важливіший: у Китаї хлопчик двічі вибігав з укриття під час землетрусу, щоб поїсти
- У китайській провінції Юньнань під час землетрусу школяр двічі залишав укриття, щоб поїсти.
- Відео інциденту стало вірусним, показуючи, як хлопчик повертається за їжею під час підземних поштовхів.
- Батько намагався вмовити сина залишити їжу, і після закінчення тривоги родина повернулась до квартири, щоб доїсти вечерю.
У китайській провінції Юньнань під час нещодавнього землетрусу стався курйозний випадок, який швидко набрав популярності в соцмережах. Маленький школяр двічі залишав безпечне укриття, ризикуючи життям, лише заради того, щоб доїсти свій обід.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на My News.
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Інцидент стався під час землетрусу. На оприлюднених кадрах видно, як, відчувши підземні поштовхи, батько із синами поспішив в укриття. Але поки родина в паніці вибігала з квартири, один із синів вирішив, що його вечеря важливіша. Він повернувся за їжею прямо під час поштовхів.
На відео, яке стало вірусним у китайських і міжнародних соцмережах, видно, як хлопчик спочатку прямує до виходу разом із батьком і молодшим братом. Але через кілька секунд він розвертається і біжить назад до столу, щоб схопити тарілку зі смаженою свининою, цибулею, сніжним горошком та миску рису.
У Китаї хлопчик двічі вибігав з укриття під час землетрусу, щоб поїсти: дивіться відео
Батько родини, пан Лі, спробував стримати паніку й умовити сина залишити їжу. Лише після наполягань батька хлопчик погодився залишити смаколики й приєднався до решти сім'ї.
Він просто любить їсти,
– прокоментував ситуацію батько.
Зазначається, що після закінчення тривоги родина повернулась до квартири й таки доїла вечерю. А син, за словами батька, ще й хотів повернутись за улюбленим дроном, коли вони перебували внизу.
Раніше ми писали про іншу курйозну ситуацію. У Туреччині 50-річний чоловік із провінції Бурса зник після вечора з друзями, але згодом сам взяв участь у власних пошуках.