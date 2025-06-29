Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на My News.

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Инцидент произошел во время землетрясения. На обнародованных кадрах видно, как, почувствовав подземные толчки, отец с сыновьями поспешил в укрытие. Но пока семья в панике выбегала из квартиры, один из сыновей решил, что его ужин важнее. Он вернулся за едой прямо во время толчков.

На видео, которое стало вирусным в китайских и международных соцсетях, видно, как мальчик сначала направляется к выходу вместе с отцом и младшим братом. Но через несколько секунд он разворачивается и бежит обратно к столу, чтобы схватить тарелку с жареной свининой, луком, снежным горошком и миску риса.

В Китае мальчик дважды выбегал из укрытия во время землетрясения, чтобы поесть: смотрите видео

Отец семьи, господин Ли, попытался сдержать панику и уговорить сына оставить еду. Только после настаиваний отца мальчик согласился оставить вкусности и присоединился к остальной семье.

Он просто любит есть,

– прокомментировал ситуацию отец.

Отмечается, что после окончания тревоги семья вернулась в квартиру и таки доела ужин. А сын, по словам отца, еще и хотел вернуться за любимым дроном, когда они находились внизу.

Ранее мы писали о другой курьезной ситуации. В Турции 50-летний мужчина из провинции Бурса исчез после вечера с друзьями, но впоследствии сам принял участие в собственных поисках.