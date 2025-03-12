Вирішив провчити: 4-річний хлопчик викликав поліцію на свою маму

В американському штаті Вісконсин стався курйозний інцидент. Хлопчик зателефонував до служби 911 і поскаржився на свою маму.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC.

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Що відомо про курйозний інцидент

Одного дня служба порятунку 911 отримали дивне звернення. 4-річний хлопчик з Вісконсину зателефонував, щоб поскаржитися на свою маму, яка з'їла його морозиво.

Моя мама поводиться погано. Арештуйте її негайно!,

– сказав хлопчик у зверненні до правоохоронців.

Попри комічність ситуації, офіцери поліції таки відвідали їхній будинок, щоб переконатися, що все гаразд. Там вони вислухали дитину і ще раз перепитали його, чи він впевнений у своєму рішенні.

Але хлопчик передумав, адже злякався, що маму можуть "забрати". Він сказав, що вже не хоче відправляли маму за ґрати, але дуже засмучений через інцидент з морозивом.



4-річний хлопчик викликав поліцію на свою маму / Фото ABC

Чому поліція реагує на такі виклики

Хоча звернення не стосувалося реальної небезпеки, правоохоронці пояснили, що виїхали на місце, адже кожен виклик може бути критично важливим. Діти іноді телефонують у 911 у грі або через непорозуміння, але такі випадки допомагають їм зрозуміти, як працює система екстреної допомоги.

Після інциденту поліцейські зазначили, що раді були поспілкуватися з дитиною та допомогти йому відновити віру у справедливість. А щодо морозива – можливо, мама після цього випадку поділиться з малюком додатковою порцією.