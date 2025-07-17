5-річний хлопчик шокував батьків: витратив понад 3 тисячі доларів в інтернеті, поки вони спали

У мережі стало вірусним відео з 5-річним американцем. Хлопчик оформив дороге замовлення на Amazon, а його батьки у цей час спокійно спали і не підозрювали, який "сюрприз" їх чекає.

Мати поділилася реакцією батька у соцмережах, про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @kirstmccall.

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Як хлопчику вдалося потратити стільки грошей?

На кадрах видно, як батько звертається до сина, який безтурботно відпочиває на дивані. "Ти замовив 7 іграшкових машинок на Amazon. Ти витратив понад 3 тисячі доларів. Як ти це зробив?", – чути голос здивованого чоловіка.

Очевидно, дитина вибирала на сайті усе, що їй до вподоби, і після цього впевнено натиснула заповітне "Оформити замовлення". Батьки у той час спали і навіть не підозрювали, що їхній сімейний бюджет тріщить по швах.

"Жити на повну — переглядати й купувати, поки всі сплять", – з іронією описала цю ситуацію мама хлопчика.

Як батько відреагував на витівку сина: дивіться відео

Та наміри хлопчика були значно "амбітнішими". За словами матері, у кошику на сайті ще залишалися товари на 700 доларів. Вочевидь, їх син просто не встиг оплатити.

Тепер сім'я змушена виплачувати борг Amazon і банку.

Як відреагували у мережі?

Користувачі мережі розділилися у поглядах на цю ситуацію. Хтось з впевненістю стверджує, що це був найкращий ранок у житті дитини. "Реально заздрю, що ваша картка не була відхилена, моя б і 10 доларів не витримала", – ділиться у коментарях одна з користувачок. Та є і люди, які засуджують батьків. Мовляв, вони винні у тому, що сталося.

Раніше ми розповідали про дитину, яка випадково замовила через Amazon 70 тисяч льодяників. Це обійшлося батькам хлопчика у майже 4000 доларів.