Мать поделилась реакцией отца в соцсетях, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @kirstmccall.

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Как мальчику удалось потратить столько денег?

На кадрах видно, как отец обращается к сыну, который беззаботно отдыхает на диване. "Ты заказал 7 игрушечных машинок на Amazon. Ты потратил более 3 тысяч долларов. Как ты это сделал?", – слышен голос удивленного мужчины.

Очевидно, ребенок выбирал на сайте все, что ему нравится, и после этого уверенно нажал заветное "Оформить заказ". Родители в то время спали и даже не подозревали, что их семейный бюджет трещит по швам.

"Жить на полную - просматривать и покупать, пока все спят", – с иронией описала эту ситуацию мама мальчика.

Как отец отреагировал на выходку сына: смотрите видео

Но намерения мальчика были значительно "амбициознее". По словам матери, в корзине на сайте еще оставались товары на 700 долларов. Очевидно, их сын просто не успел оплатить.

Теперь семья вынуждена выплачивать долг Amazon и банку.

Как отреагировали в сети?

Пользователи сети разделились во взглядах на эту ситуацию. Кто-то с уверенностью утверждает, что это было лучшее утро в жизни ребенка. "Реально завидую, что ваша карта не была отклонена, моя бы и 10 долларов не выдержала", – делится в комментариях одна из пользователей. Но есть и люди, которые осуждают родителей. Мол, они виноваты в том, что произошло.

Ранее мы рассказывали о ребенке, который случайно заказал через Amazon 70 тысяч леденцов. Это обошлось родителям мальчика в почти 4000 долларов.