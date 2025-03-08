Підліток із синдромом перевертня потрапив до Книги рекордів Гіннеса: як він виглядає
- Підліток з Індії, Лаліт Патідар, встановив світовий рекорд. Він увійшов до Книги рекордів Гіннеса як володар найволохатішого серед чоловіків обличчя через рідкісне захворювання гіпертрихоз.
- Лаліт має 201,72 волосини на квадратний сантиметр, що становить 95% його обличчя, але він не переймається своїм виглядом і приймає себе таким, який він є.
Підліток з Індії, на ім'я Лаліт Патідар потрапив до Книги рекордів Гіннеса як володар найволохатішого серед чоловіків обличчя. Рекордсмен має особливе захворювання, яке проявляється у надмірному рості волосся.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.
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Що відомо про хворобу хлопця
Лаліт Патідар має надзвичайно рідкісне захворювання – гіпертрихоз. Вона проявляється у надмірному рості волосся і трапляється у чоловіків набагато рідше, ніж у жінок. Але хлопцю все ж "пощастило". Він має 201,72 волосини на квадратний сантиметр.
Вражає! У відсотковому вимірі – це 95% його обличчя.
Такий випадок, стверджують фахівці Книги рекордів Гіннеса, трапляється раз на мільярд.
Як виглядає рекордсмен: дивіться відео
Чи страждає хлопець
Попри незвичний вигляд, Лаліт стверджує, що не переймається своїм зовнішнім виглядом і повністю приймає себе. Хоча до того йому довелося пройти через багато випробувань: однокласники не одразу сприйняли його. Але згодом люди зрозуміли, що за волохатим обличчям ховається абсолютно звичайна людина.
Це тільки зовні я маю інший вигляд, але всередині я не відрізняюся,
– зазначив хлопець.
Лаліт додав, що він не хоче голити обличчя або якось змінювати свій зовнішній вигляд.