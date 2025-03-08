Подросток с синдромом оборотня попал в Книгу рекордов Гиннеса: как он выглядит

Подросток из Индии, по имени Лалит Патидар попал в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого волосатого среди мужчин лица. Рекордсмен имеет особое заболевание, которое проявляется в чрезмерном росте волос.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Что известно о болезни парня

Лалит Патидар имеет чрезвычайно редкое заболевание – гипертрихоз. Она проявляется в чрезмерном росте волос и случается у мужчин гораздо реже, чем у женщин. Но парню все же "повезло". Он имеет 201,72 волоса на квадратный сантиметр.

Впечатляет! В процентном измерении – это 95% его лица.

Такой случай, утверждают специалисты Книги рекордов Гиннеса, случается раз на миллиард.

Как выглядит рекордсмен: смотрите видео

Страдает ли парень

Несмотря на необычный вид, Лалит утверждает, что не переживает о своем внешнем виде и полностью принимает себя. Хотя до этого ему пришлось пройти через много испытаний: одноклассники не сразу восприняли его. Но впоследствии люди поняли, что за мохнатым лицом скрывается абсолютно обычный человек.

Это только внешне я выгляжу по-другому, но внутри я не отличаюсь,

– отметил парень.

Лалит добавил, что он не хочет брить лицо или как-то менять свой внешний вид.