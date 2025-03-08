Подросток с синдромом оборотня попал в Книгу рекордов Гиннеса: как он выглядит
Подросток из Индии, по имени Лалит Патидар попал в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого волосатого среди мужчин лица. Рекордсмен имеет особое заболевание, которое проявляется в чрезмерном росте волос.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.
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Что известно о болезни парня
Лалит Патидар имеет чрезвычайно редкое заболевание – гипертрихоз. Она проявляется в чрезмерном росте волос и случается у мужчин гораздо реже, чем у женщин. Но парню все же "повезло". Он имеет 201,72 волоса на квадратный сантиметр.
Впечатляет! В процентном измерении – это 95% его лица.
Такой случай, утверждают специалисты Книги рекордов Гиннеса, случается раз на миллиард.
Как выглядит рекордсмен: смотрите видео
Страдает ли парень
Несмотря на необычный вид, Лалит утверждает, что не переживает о своем внешнем виде и полностью принимает себя. Хотя до этого ему пришлось пройти через много испытаний: одноклассники не сразу восприняли его. Но впоследствии люди поняли, что за мохнатым лицом скрывается абсолютно обычный человек.
Это только внешне я выгляжу по-другому, но внутри я не отличаюсь,
– отметил парень.
Лалит добавил, что он не хочет брить лицо или как-то менять свой внешний вид.