Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Що відомо про хворобу хлопця

Лаліт Патідар має надзвичайно рідкісне захворювання – гіпертрихоз. Вона проявляється у надмірному рості волосся і трапляється у чоловіків набагато рідше, ніж у жінок. Але хлопцю все ж "пощастило". Він має 201,72 волосини на квадратний сантиметр.

Вражає! У відсотковому вимірі – це 95% його обличчя.

Такий випадок, стверджують фахівці Книги рекордів Гіннеса, трапляється раз на мільярд.

Як виглядає рекордсмен: дивіться відео

Чи страждає хлопець

Попри незвичний вигляд, Лаліт стверджує, що не переймається своїм зовнішнім виглядом і повністю приймає себе. Хоча до того йому довелося пройти через багато випробувань: однокласники не одразу сприйняли його. Але згодом люди зрозуміли, що за волохатим обличчям ховається абсолютно звичайна людина.

Це тільки зовні я маю інший вигляд, але всередині я не відрізняюся,

– зазначив хлопець.

Лаліт додав, що він не хоче голити обличчя або якось змінювати свій зовнішній вигляд.