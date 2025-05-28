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28 травня, 18:01
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"Шимпанзіні Бананіні": звідки з'явився цей персонаж і чому про нього гудить весь тікток

Альона Захарова
Основні тези
  • "Шимпанзіні Бананіні" став вірусним персонажем в соцмережах завдяки абсурдному гумору, що поєднує мультяшний шимпанзе з тілом банана.
  • Цей образ є частиною італійського інтернет-тренду "brainrot", відомого сюрреалістичними відео, які викликають сміх своєю нелогічністю.

У соцмережах набирає популярності новий персонає – "Шимпанзіні Бананіні". Він став вірусним у мережі завдяки поєднанню абсурду та гумору.

Хто такий "Шимпанзіні Бананіні" і звідки він взявся – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомом про "Шимпанзіні Бананіні"

Цей образ з'явився як частина італійського інтернет-тренду, відомого як "brainrot". Цей напрямок характеризується навмисно безглуздими та сюрреалістичними відео, які викликають сміх своєю нелогічністю.

У відео "Шимпанзіні Бананіні" зазвичай зображають в образі мультяшного шимпанзе, який має тіло банана. Відео з ним супроводжують кумедні звуки, що нагадують італійську мову.

Цікаво! "Шимпанзіні Бананіні" є одним з персонажів, які останнім часом активно вірусяться у мережі. Серед них також: "Еспресона Сіньйора", "Бомбардіро Голубіно" тощо.

Як виглядає "Шимпанзіні Бананіні": дивіться відео

Чому людям це подобається

Користувачі соцмереж в захваті від персонажів на кшталт "Шимпанзіні Бананіні" з кількох причин:

  • Абсурдний гумор – це відео настільки безглузде, що стає смішним. Люди часто сміються з того, що виходить за межі логіки чи очікувань.
  • Візуальна простота – мультяшний стиль і гротескна поведінка шимпанзе легко сприймаються, не вимагають зусиль для розуміння, і підходять для короткого формату тіктоку.
  • Ностальгія по "дитячому" мисленню – персонаж схожий на щось, що могло б бути у дитячому мультфільмі, але з дорослим, абсурдним контекстом.