Хто така "Бомбардіро Голубіно" і звідки вона взялася – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Хто такий "Бомбардіро Голубіно" і звідки він взявся

Уперше ім'я "Бомбардіро Голубіно" з'явилося у сатиричних тікток-роликах. Це персонаж із повністю вигаданим бекграундом, створений в межах інтернет-іронії. Його ім'я – комічна комбінація слів, яка звучить ефектно, але безглуздо, саме тому й викликає хвилю сміху серед користувачів. Він виник у межах популярної хвилі абсурдного гумору, що вже отримала свою назву – італійський брейнрот.

Довідка. Італійський брейнрот – це сатиричний тренд, в якому користувачі вигадують дуже емоційних, надмірно театралізованих і трохи абсурдних італійських персонажів або подій.

Чому це стало популярним

Це сталося через декілька факторів, зокрема:

абсурдність імені,

багатозначні алюзії,

мемний потенціал.

Як виглядає "Бомбардіро Голубіно": дивіться відео

Раніше ми писали про "Еспресону Сіньйору". Це частина абсурдного тренду в TikTok, відомого як "італійський брейнрот", що складається з сюрреалістичних мемів з псевдоіталійськими назвами. Цей абсурдний та безглуздий контент заполонив серця тисяч користувачів мережі. Феномен швидко поширився у тіктоці завдяки поєднанню "італійських" слів та смішного і безглуздого зображення.