Хто такий "Лірілі Ларіла" і звідки він взявся – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Лірілі Ларіла – це квінтесенція так званого "італійського брейнроту".

Довідка. "Італійський брейнрот" – умовно позначає дивні, сюрреалістичні, часто безглузді відео. Вони не мають логіки, сенсу, але спонукають дивитися їх знову і знову. Візуальний абсурд, змішаний з культурними кліше, гротеском і музикою – саме це породжує Лірілі Ларілу та подібні феномени.

Візуально "Лірілі Ларіла" нагадує гігантського слона, який насправді має ногу у формі кактуса. Нога одягнена у великий сандаль. Це схоже на кадр зі сну після перегляду великої кількості тіктоків.

Хто такий "Лірілі Ларіла": дивіться відео

Суть італійського брейнроту: не шукати логіки, а спостерігати, сміятися, ділитися. Це нова форма цифрового сюрреалізму, який захоплює молодь більше, ніж будь-яка філософія.

Раніше ми писали про "Еспресону Сіньйору", яка також є частиною абсурдного тренду у тіктоці, відомого як "італійський брейнрот". Цей абсурдний та безглуздий контент заполонив серця тисяч користувачів мережі, а феномен швидко поширився у тіктоці завдяки поєднанню "італійських" слів та смішного і безглуздого зображення.