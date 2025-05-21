Звідки взявся "Шпіоніро Голубіро" – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Хто такий "Шпіоніро Голубіро"

"Шпіоніро Голубіро" – це вигаданий персонаж, який став мемом після серії смішних відео, згенерованих ШІ. На цих кадра ми бачим голуба в образі приватного детектива або ж агента 007, який у темних окуляра та плащі стежить за кимось.

Відеоряд супроводжує оригінальний аудіозапис зі словами "Шпіоніро Голубіро" та загадковою музикою на фоні. Згодом користувачі тіктоку почали використовувати лише цей звук, аби додати комічного ефекту своїм відео.

Тікток підриває новий персонаж: дивіться відео

Як виглядає "Шпіоніро Голубіро": дивіться відео

"Шпіоніро Голубіро" ідеально вписується в нову хвилю "італійського брейн роту" – тренду, що комбінує штучно згенеровані образи з карикатурною "італізацією". Саме звідти до тікток-культури прийшли такі перли, як "Балеріна Капучіна".

Цікаво! Вислову "балеріна-капучіна" передували "бомбардіні-гузіні" та "бомбардіро-крокоділо", автором якого є українець. Річ у тім, що раніше саме українець вигадав цей вислів, написавши запит у ШІ.