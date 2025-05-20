Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У чому причина такої заборони

Російські чиновники помітили у відомих фільмах та телесеріалах "заборонену пропаганду чайлдфрі". Політики заявили, що позитивне ставлення до бездітності та критика вагітності стануть приводом для блокування контенту, набудуть чинності у вересні 2025 року.

Контент, що містить заборонену інформацію, буде видалено або заблоковано. Це не залежить від часу, коли він зроблений. Кожне рішення буде індивідуально і відповідно до закону,

– заявив російський пропагандист Олександр Ющенко.



У Росії хочуть заборонити "Гаррі Поттера" через неочікувану причину / Фото Unsplash

Чому це не так

У фільмах (і книгах) "Гаррі Поттер" немає ні позитивного ставлення до бездітності, ні критики вагітності. Тема дітонародження, материнства чи бездітності не є головною або навіть другорядною сюжетною лінією – вона майже не піднімається напряму. Навпаки – у книгах та фільмах позитивно зображується любов батьків до дітей:

Лілі Поттер пожертвувала життям заради Гаррі.

Моллі Візлі – приклад турботливої багатодітної матері.

Джеймс Поттер, Артур Візлі, Ремус Люпин – батьківські фігури з позитивними рисами.

Натомість за аргументацією росіян, у поттеріані є професорка Макгонагалл, яка не мала дітей, попри її вік.

Важливо! Під нові правила можуть потрапити культові серіали "Гра престолів" та "Секс у великому місті".